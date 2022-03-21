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    21 марта 2022, 12:53

    Кадры не пропадут. Уволенным сотрудникам Шереметьево и Домодедово помогут с трудоустройством

    Воробьев поручил помочь с трудоустройством сотрудникам аэропортов Шереметьево и Домодедово

    Александр Блинов, Анастасия Аброськина

    Федеральные власти принимают решения по субсидированию компаний, которые затронули санкции. И важно обеспечить, чтобы все организации в Подмосковье работали стабильно, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Кадры не пропадут. Уволенным сотрудникам Шереметьево и Домодедово помогут с трудоустройством

    В ходе совещания с зампредами глава региона в качестве примера привел ситуацию с сотрудниками подмосковных аэропортов Домодедово и Шереметьево.

    «Случаи, как, например, Домодедово или Шереметьево. Угроза увольнением. Нашей важной задачей будет организовать переобучение и устройство людей в другие сферы», — сказал губернатор.

    Ранее Воробьев заявил, что все санкции, введенные против России за последние восемь лет, поспособствовали изменению подхода к импортозамещению в Московской области. В условиях действующих ограничений в Подмосковье была проделана большая работа, в том числе по проектам в строительной индустрии, отметил губернатор.

    В Подмосковье также разработали антикризисный план для поддержки агропромышленной отрасли. Воробьев заявил, что в этом году важно провести посевную лучше, чем в прошлом.