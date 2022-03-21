Кадры не пропадут. Уволенным сотрудникам Шереметьево и Домодедово помогут с трудоустройством

Федеральные власти принимают решения по субсидированию компаний, которые затронули санкции. И важно обеспечить, чтобы все организации в Подмосковье работали стабильно, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В ходе совещания с зампредами глава региона в качестве примера привел ситуацию с сотрудниками подмосковных аэропортов Домодедово и Шереметьево.

«Случаи, как, например, Домодедово или Шереметьево. Угроза увольнением. Нашей важной задачей будет организовать переобучение и устройство людей в другие сферы», — сказал губернатор.

Ранее Воробьев заявил, что все санкции, введенные против России за последние восемь лет, поспособствовали изменению подхода к импортозамещению в Московской области. В условиях действующих ограничений в Подмосковье была проделана большая работа, в том числе по проектам в строительной индустрии, отметил губернатор.

В Подмосковье также разработали антикризисный план для поддержки агропромышленной отрасли. Воробьев заявил, что в этом году важно провести посевную лучше, чем в прошлом.