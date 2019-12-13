Указать карьерный путь. Кадровый форум для студентов прошел в МГИМО
Открытие форума началось с проведения Всероссийского дня государственной и муниципальной карьеры, организованного Минтрудом России совместно с МГИМО МИД России. В нем приняли участие представители администрации губернатора Московской области.
Участниками форума стали свыше 800 студентов ведущих вузов страны и представители 25 федеральных государственных органов, государственных органов субъектов РФ и организаций государственного сектора экономики России.
Представители администрации губернатора Московской области рассказали студентам о перспективах прохождения практики и стажировки в правительстве Московской области, наличии актуальных вакансий и возможности для будущего трудоустройства.
День карьеры предоставляет возможность молодым специалистам определить свой карьерный путь, повысить свою ценность в профессиональной деятельности и успешно трудоустроиться.
Второй день форума был посвящен обмену опытом реализации современных и эффективных кадровых технологий, применяемых в системе государственного и муниципального управления. В течение всего дня проходила выставка лучших кадровых практик в системе государственного и муниципального управления. Параллельно проходили семинары, на которых обсуждали формирование и использование технологий отбора и оценки кандидатов, реализацию современных технологий профессионального развития кадров и прочее.
Последний день форума завершился проведением пленарных сессий по различным номинациям и подведением итогов Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления».