Указать карьерный путь. Кадровый форум для студентов прошел в МГИМО

С 11 по 13 декабря в МГИМО МИД России прошел Всероссийский форум «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления». В нем приняли участие свыше 800 студентов российских вузов.

Открытие форума началось с проведения Всероссийского дня государственной и муниципальной карьеры, организованного Минтрудом России совместно с МГИМО МИД России. В нем приняли участие представители администрации губернатора Московской области.

Участниками форума стали свыше 800 студентов ведущих вузов страны и представители 25 федеральных государственных органов, государственных органов субъектов РФ и организаций государственного сектора экономики России.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Представители администрации губернатора Московской области рассказали студентам о перспективах прохождения практики и стажировки в правительстве Московской области, наличии актуальных вакансий и возможности для будущего трудоустройства.

День карьеры предоставляет возможность молодым специалистам определить свой карьерный путь, повысить свою ценность в профессиональной деятельности и успешно трудоустроиться.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Второй день форума был посвящен обмену опытом реализации современных и эффективных кадровых технологий, применяемых в системе государственного и муниципального управления. В течение всего дня проходила выставка лучших кадровых практик в системе государственного и муниципального управления. Параллельно проходили семинары, на которых обсуждали формирование и использование технологий отбора и оценки кандидатов, реализацию современных технологий профессионального развития кадров и прочее.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Последний день форума завершился проведением пленарных сессий по различным номинациям и подведением итогов Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления».