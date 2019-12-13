  • Указать карьерный путь. Кадровый форум для студентов прошел в МГИМО

    13 декабря 2019, 19:25

    Алена Сырбу

    С 11 по 13 декабря в МГИМО МИД России прошел Всероссийский форум «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления». В нем приняли участие свыше 800 студентов российских вузов.
    Указать карьерный путь. Кадровый форум для студентов прошел в МГИМО

    Открытие форума началось с проведения Всероссийского дня государственной и муниципальной карьеры, организованного Минтрудом России совместно с МГИМО МИД России. В нем приняли участие представители администрации губернатора Московской области.

    Участниками форума стали свыше 800 студентов ведущих вузов страны и представители 25 федеральных государственных органов, государственных органов субъектов РФ и организаций государственного сектора экономики России.

    Указать карьерный путь. Кадровый форум для студентов прошел в МГИМО | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

    Представители администрации губернатора Московской области рассказали студентам о перспективах прохождения практики и стажировки в правительстве Московской области, наличии актуальных вакансий и возможности для будущего трудоустройства.

    День карьеры предоставляет возможность молодым специалистам определить свой карьерный путь, повысить свою ценность в профессиональной деятельности и успешно трудоустроиться.

    Указать карьерный путь. Кадровый форум для студентов прошел в МГИМО | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

    Второй день форума был посвящен обмену опытом реализации современных и эффективных кадровых технологий, применяемых в системе государственного и муниципального управления. В течение всего дня проходила выставка лучших кадровых практик в системе государственного и муниципального управления. Параллельно проходили семинары, на которых обсуждали формирование и использование технологий отбора и оценки кандидатов, реализацию современных технологий профессионального развития кадров и прочее.

    Указать карьерный путь. Кадровый форум для студентов прошел в МГИМО | Изображение 3
    Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

    Последний день форума завершился проведением пленарных сессий по различным номинациям и подведением итогов Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления».