Подмосковье 02 декабря 2022, 16:20 Кадровую и техническую модернизацию в Шаховской ЦРБ продолжат в 2023 году

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Центральная районная больница в Шаховской переживает второе рождение. Обновления касаются и кадрового состава, и технической модернизации, и капитального ремонта больничного фонда.

Врачи с многолетним опытом уходят на пенсию. На смену им приходят молодые специалисты: врач-хирург из Сирии, врач-педиатр и детский хирург из Владикавказа и два оперирующих отоларинголога. Сейчас главврач больницы ведет переговоры со специалистом-травматологом из Республики Башкортостан.

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Проблему нехватки специалистов в медучреждениях Шаховской помогает решить кадровое агентство областного Минздрава.

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«Нам очень сильно помогает кадровое агентство Министерства здравоохранения Московской области. Они буквально в ручном режиме ежедневно направляют нам анкеты специалистов, которых они подбирают по всей Российской Федерации», — рассказал главный врач Шаховской ЦРБ Валерий Шапочкин.

В этом году больница получила новое своевременное высокотехнологичное оборудование. Здесь появились маммограф и флюорограф, 10 новых аппаратов ЭКГ, 12 аппаратов холтеровского мониторирования: один из них будет установлен в стационаре Шаховской ЦРБ, а другой — в детской поликлинике.

«Получили велооргометр, который позволяет выявить у пациента ишемическую болезнь сердца, в том числе нарушения сердечного ритма. Врач по истечении заданного времени анализирует показания работы прибора и делает свое заключение», — рассказала медицинская сестра кабинета функциональной диагностики Наталья Маслова.

Не останется в стороне от преобразований и больничный комплекс. Уже в декабре здесь начнется капитальный ремонт, а пока ведется модернизация системы отопления корпусов больницы. В обновлении нуждается и стационар, где ремонт не проводился с 1980-х годов.

«В рамках модернизации первичного звена здравоохранения в 2023 году планируется и утверждено уже программой строительство трех ФАПов в деревне Ивашково, в Доре и в Дубранивке. Также мы подали заявку на строительство офиса врача общей практики в деревне Муриково», — рассказал главный врач Шаховской ЦРБ Валерий Шапочкин.

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