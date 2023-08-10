Подмосковье 10 августа 2023, 10:25 Кадеты из Воскресенска стали победителями театрального фестиваля в Мордовии пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Всероссийский театральный фестиваль Нахимовских училищ, кадетских корпусов и классов «Гардемарины» прошел в Мордовии. Участие в нем приняли воспитанники творческой мастерской «Лицедеи» из Воскресенской кадетской школы. Выступление ребят отметили наградами в трех номинациях.

Театральный фестиваль «Гардемарины» собрал на одной площадке 19 творческих коллективов из 12 регионов России. Главным призом конкурса стала поездка в Санкт-Петербург.

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Московскую область на фестивале представили кадеты из Воскресенска. Они показали музыкальную комедию эпохи Петра I «Табачный капитан».

Эта постановка победила в номинации «Талантливая режиссура и яркое раскрытие художественных образов». Отдельно отметили еще двоих юных актеров. Так, сыгравший боярина Алексей Богданов получил награду за лучшую мужскую роль второго плана, а Полина Богданова — за лучшую женскую роль второго плана.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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