Подмосковье 29 декабря 2023, 14:51 Кадеты из Солнечногорска стали победителями всероссийской образовательной конференции Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Кадеты Радумльского лицея-интерната имени Василия Никитича Татищева заняли 1-е место на Всероссийской образовательной конференции в Сочи. Ребята защищали научно-исследовательские проекты, участвовали в олимпиадах и соревнованиях по робототехнике, творчеству и спорту.

Солнечногорские кадеты стали лучшими в олимпиаде по информатике Университета информационных технологий, механики и оптики, в географической олимпиаде Российского государственного гидрометеорологического университета и в технической олимпиаде. Также ребята программировали роботов для скоростного прохождения трасс различной сложности.

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Всего в конференции прияли участие более 400 кадетов из Иркутской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, Калужской области, Башкортостана и других регионов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил жителей Подмосковья за достижения их детей.

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