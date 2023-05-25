Подмосковье 25 мая 2023, 16:47 Кадеты из Солнечногорска победили в общекомандном зачете олимпиад военных академий России архив Радумльского кадетского корпуса

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Воспитанники Радумльского кадетского корпуса из Солнечногорска заняли первое место в общекомандном зачете олимпиад военных академий России. Победителей наградили на слете в Мурманске.

«Этот слет был уникален тем, что мы принимали в нем участие первый раз. Это был Всероссийский слет, достаточно большое количество команд в нем участвовало. География участников очень обширная, начиная с Камчатки и заканчивая Волгоградом», — рассказал директор подмосковного учреждения Владимир Красин.

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Мероприятие организовала Академия военных наук, командование Северного флота и губернатор Мурманской области. Кадеты боролись за победу в профильных, спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах. Также участники слета возложили цветы к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой отечественной войны».

«Были и уникальные экскурсии, наши ребята посетили боевые крейсера. Самый большой крейсер в России „Петр Великий“ увидели, что там стоят на боевом дежурстве ракеты с ядерными боеголовками. Ребята фотографировались. Было очень здорово», — добавил Красин.

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