Подмосковье 17 мая 2023, 10:00 Кадеты из Щелкова прошли обряд посвящения в казаки

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Кадетов из Щелкова посвятили в казаки. Ребята прошли традиционный обряд, впервые в жизни сев на коня.

Для кадетов из Щелкова это был особенный день: первый раз в седле, в руках впервые настоящее оружие — сабля. Обряд посвящения в казаки имеет давнюю традицию.

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В старину ребенка сажали на боевого ретивого коня, а он должен был удержаться в седле. Это первый символический этап взросления казачка. Церемония очень волнительная, ведь по реакции ребенка окружающие судят о качествах будущего воина.

«Основная цель — это познакомить с традициями казачества. Они все равно городские, они всего этого не знают», — отметил офицер-воспитатель кадетского класса Геннадий Ильницкий.

После мероприятия кадеты получили грамоту о прохождении обряда «Посажение на коня». А казаки рассказали ребятам не только о традициях, но и об укладе жизни в их общине.

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