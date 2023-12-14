Подмосковье 14 декабря 2023, 12:32 Кадеты из 15 округов Подмосковья приедут на благотворительный бал в Гостиный Двор Первый Рузский казачий КК / Пресс-служба МБКБ

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Международный кремлевский благотворительный кадетский бал состоится в этом году 16 декабря. Участие в мероприятии примут более трех тысяч школьников со всей России, включая представителей 15 городских округов Подмосковья.

В Министерстве образования Подмосковья отметили, что все участники прошли серьезный конкурсный отбор. Приглашение на бал получили кадеты, которые хорошо учатся, участвуют и побеждают в конкурсах, проявляют интерес к волонтерству. В ведомстве подчеркнули, что побывать на таком мероприятии очень почетно.

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«Международный кремлевский благотворительный кадетский бал можно назвать культурным смотром будущего России. Это мероприятие очень важное для воспитания патриотизма и любви к родине. Он представляет личность, знающую и уважающую историю своего отечества», — говорит участница бала, командир взвода «Красногорских орлят» школы № 19 Эвелина Игнатьева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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