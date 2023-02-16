Подмосковье 16 февраля 2023, 08:50 Кадетскую присягу приняли 60 школьников в Ногинске

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Торжественную кадетскую присягу в Ногинске приняли 60 школьников: 40 из центра образования № 21 и еще 20 из центра образования № 29. Кадетам присвоили новые звания, а классам подарили ценные подарки. После прошли показательные выступления.

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Поддержать новобранцев пришли родные и друзья, администрация Богородского округа и старшие товарищи: кадеты, юнармейцы, представители общественных организаций. Теперь ребятам предстоит изучать строевую и огневую подготовку, плаванье, хореографию и спортивные программы.

Стать кадетом непросто. Важно не только желание, но и навыки.

«Если ребенок уверен, что он хочет, <…> тогда сначала проходит медицинскую комиссию на предмет возможности заниматься спортом. Как правило, это самбо, дзюдо, гири, парашютный спорт. Если он все это может, тогда допускается до прохождения вступительных экзаменов», — рассказал руководитель кадетского корпуса центра образования № 21 Владимир Федоровцев.

Первый кадетский класс в Ногинске открыли 15 февраля 2006 года на базе школы № 21. Сейчас в Богородском округе их 10 — в 14 центрах образования учатся 384 кадета и 348 юнармейцев. Также открыто два казачьих класса и два класса МЧС.

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