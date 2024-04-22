Подмосковье 22 апреля 2024, 16:17 Кадетский слет в Балашихе объединил более 200 участников Пресс-служба Росгвардии

Читать 360tv в

Слет «Кадет Росгвардии — наследник великой России» в Балашихе приурочили к годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск Национальной гвардии и собрало более 200 участников.

В военно-патриотическом слете участвовали воспитанники кадетских классов школ Москвы и Подмосковья, а также почетные гости. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику воинам-дзержинцам, погибшим при исполнении воинского долга. Затем кадетам показали беспилотники, военную технику и музейные экспозиции.

Реклама

Во время состязаний ребята прошли торжественным маршем, исполнили строевые песни и сразились на скорость в сборке автомата Калашникова. Самой интересной частью мероприятия стало выступление кинологов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».