Подмосковье 21 мая 2023, 05:28 Кадетский корпус «Орел» в Луховицах принял девять новых воспитанников

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Кадетский корпус «Орел» в селе Дединово городского округа Луховицы пополнился девятью новыми воспитанниками. В торжественной обстановке ребята дали присягу в оружием в руках

Кадет Александр Яснов прошел церемонию посвящения шесть лет назад, в этом году молодой человек получает диплом об окончании учреждения. Он планирует поступать в Тверскую академию воздушно-космической обороны.

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«У меня достаточно высокий учебный балл и, соответственно, я хотел бы направить свои умственные таланты на помощь своему Отечеству», — поделился выпускник.

Кадетский корпус для будущих моряков при Дединовской школе-интернате существует почти 20 лет, количество желающих поступить сюда стремительно растет. Выпускники проходят службу в элитных войсках или становятся студентами лучших военных вузов России.

«Быть кадетом нашего „Орла“ — это по особенному почетно и важно. Ребята здесь получают серьезную подготовку по дисциплине и практически всем видам спорта», — рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

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