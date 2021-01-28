Кадетский бал в Истре соберет около 300 участников в феврале

Бал проведут в спортивном комплексе «Арена-Истра». Событие, давно ставшее традиционным, приурочат ко Дню православной молодежи и Дню защитника Отечества.

Его проведут при поддержке Минкультуры Подмосковья. Цель бала — сохранить и приумножить лучшие традиции кадетского движения России.

Здесь выступят ученики школ и казачьих кадетских корпусов, участники военно-патриотических клубов и хореографических коллективов из 14 городских округов.

Юные кадеты вместе с танцевальными ансамблями Истры под музыку военного оркестра покажут творческие номера. Каждый участник получат памятный диплом и медаль.

Бал начнется в 14:00 по адресу: город Истра, улица Спортивная, дом № 1.