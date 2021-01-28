28 января 2021, 16:04
Кадетский бал в Истре соберет около 300 участников в феврале
В подмосковной Истре 4 февраля состоится IV областной кадетский бал. Участниками станут порядка 300 человек. Они станцуют полонез, большой фигурный вальс, польку, кадриль, мазурку и не только.
Бал проведут в спортивном комплексе «Арена-Истра». Событие, давно ставшее традиционным, приурочат ко Дню православной молодежи и Дню защитника Отечества.
Его проведут при поддержке Минкультуры Подмосковья. Цель бала — сохранить и приумножить лучшие традиции кадетского движения России.
Здесь выступят ученики школ и казачьих кадетских корпусов, участники военно-патриотических клубов и хореографических коллективов из 14 городских округов.
Юные кадеты вместе с танцевальными ансамблями Истры под музыку военного оркестра покажут творческие номера. Каждый участник получат памятный диплом и медаль.
Бал начнется в 14:00 по адресу: город Истра, улица Спортивная, дом № 1.