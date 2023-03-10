Подмосковье 10 марта 2023, 17:26 Кадетские классы с военно-морским уклоном откроют 1 сентября в Богородском округе

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Кадетские классы с военно-морским уклоном откроют в Богородском округе. Они должны появиться с 1 сентября в центре образования № 83 в Ногинске-9.

Разработку плана работы и программ подготовки обсудили представители сферы образования, совета депутатов и местного отделения партии «Единая Россия» на круглом столе в рамках проекта «Новая школа».

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«Есть же давно созданные кадетские движения и особенности подготовки по морской тематике. Есть и во всех столицах флотов наших. Мы постараемся найти эти программы подготовки и оттуда сделать выжимку», — поделился командир военно-морской части «Дуброво», капитан 1-го ранга Дмитрий Дятчик.

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В рамках подготовки планируется улучшить спортивное ядро школы и приобрести необходимое оборудование. Также затронули вопросы финансирования: ставку воспитателя и бесплатное питание для кадетов.

«Законодательная база позволяет. У нас есть постановление, что кадеты питаются бесплатно. Соответственно, если увеличится численность, нужно будет увеличивать финансирование», — отметил председатель совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.

А пока руководству школы предстоит обсудить с родителями перевод детей в кадетские классы.

«До конца апреля мы подготовим, просмотрим положения о кадетском классе, под себя его подстроим — именно под направленность ВМФ. Наверстаем учебный план. И, соответственно, поработаем с родителями, сделаем опрос», — рассказала директор центра образования № 83 Виктория Новикова.

Уже к концу этого учебного года будет известно количество желающих поступить в кадетские классы.

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