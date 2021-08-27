Кадетские классы появятся в школах Балашихи

В школах Балашихи откроют кадетские классы Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Об этом рассказал глава городского округа Сергей Юров во время визита в учебное заведение.

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В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого провели совещание. В нем участвовали глава городского округа, депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев, начальник академии, представители администрации и директора школ.

На встрече обсудили создание кадетских классов на базе школ Балашихи.

«Мы планируем открывать отдельные кадетские классы, в которых ребята будут получать дополнительные часы физики, математики, а также будут знакомиться с материальной базой академии», — отметил Сергей Юров.

Глава округа уточнил, что, окончив школу с кадетскими классами, ребята смогут поступить в академию Ракетных войск.

Первый этап работ по открытию кадетских классов начнется уже в этом году. В Балашихе пройдет ряд профильных олимпиад для школьников 9–11-х классов. Также планируют открыть спортивные и военно-патриотические лагеря на базе академии. А уже в следующем учебном году на базе школ № 30 и № 22 откроют набор в 10-е классы.