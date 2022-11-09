Подмосковье 09 ноября 2022, 19:01 Кадетов из Подмосковья пригласили на благотворительный бал Фото: пресс-центр МБКБ

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Ежегодный «Международный благотворительный кадетский бал» состоится 13 декабря 2022 года в Гостином дворе в Москве. Принять участие в нем смогут лучшие ученики кадетских классов со всей страны, в том числе из Подмосковья.

Очень красивое торжественное мероприятие уже несколько лет впечатляет ценителей историко-культурных традиций. Его целями являются патриотическое воспитание молодежи, налаживание контактов со странами ближнего и дальнего зарубежья, а также дань уважения ратному подвигу.

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Спустя два года, в течение которых бал проводился в онлайн-формате из-за пандемии, событие вновь состоится в Гостином дворе. Среди участников выберут «Принца бала» и «Принцессу бала». Также объявят лучшую презентацию от образовательных учреждений России.

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В Подмосковье традиционно сильное кадетское движение, которое регулярно пополняется. В октябре ученики пятых классов школы № 24 и Львовской школы № 4 в Подольске стали кадетами МЧС. Слова клятвы в торжественной обстановке произнес 51 школьник. Еще 60 школьников стали частью кадетского движения в Шатуре. В сентябре первый фестиваль кадетской песни провели в Волоколамске.