Подмосковье 29 марта 2024, 12:00 Кадетам в Воскресенске напомнили правила личной безопасности в интернете Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Полицейские провели профилактическую беседу с учащимися Воскресенской кадетской школы. Они обсудили с ребятами вовлечение несовершеннолетних в экстремистскую деятельность и напомнили им о мерах безопасности в интернете.

Инспекторы по делам несовершеннолетних поговорили с подростками об экстремизме, терроризме и ксенофобии. Ребятам рассказали об уголовной и административной ответственности за совершение таких преступлений.

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Школьникам напомнили основные правила личной безопасности при общении с незнакомцами в общественных местах и в интернете, а также рассказали, как не попасть под влияние экстремистской идеологии. Кадетам озвучили контакты экстренных служб и алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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