Кадастровых инженеров наградили в Доме правительства Подмосковья

В Доме правительства Подмосковья в канун Дня кадастрового инженера, который в России отмечают 24 июля, прошло награждение кадастровых инженеров за добросовестный труд и профессионализм. Почетные грамоты вручила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова совместно с заместителем Юрием Лавряковым и замгендиректора ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» Марией Ворониной.

«Кадастровый инженер — уникальный специалист, обладающий знаниями, навыками и умениями из множества отраслей — от геодезии до юриспруденции. Точность замеров и расчетов, качество знаний и профессионализма кадастровых инженеров позволяют нам строить, благоустраивать, жить и отдыхать с комфортом, иметь имущественные активы», — отметила Наталья Адигамова.

Поздравляю всех кадастровых инженеров и других участников рынка кадастровых работ с праздником! Желаю вам прежде всего здоровья, благополучия, профессиональных успехов, интересных задач и новых возможностей Наталья Адигамова министр имущественных отношений Подмосковья.

Двадцать пять специалистов, среди которых кадастровые инженеры, директора компаний, осуществляющих кадастровые работы, и даже индивидуальные предприниматели, получили почетные грамоты от Министерства имущественных отношений Московской области.

В России День кадастрового инженера отмечают с 2007 года, когда был принят закон «О государственном кадастре недвижимости».

По данным Росреестра, в 2020 году аттестаты кадастровых инженеров были выданы 32 тысячам специалистов, а действующих из них — около 26 тысяч. В Московском областном БТИ работают свыше 600 кадастровых инженеров.