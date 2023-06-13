Подмосковье 13 июня 2023, 13:14 Кадастровые номера присвоили еще 9 жилым домам в Подмосковье за неделю Компания ПИК

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На минувшей неделе в Московской области на кадастровый учет поставили семь таунхасов и два жилых дома в трех округах. Об этом сообщили в региональном министерстве жилищной политики.

Больше всего объектов зарегистрировали в Долгопрудном. Там кадастровый номер получили семь таунхаусов на 1-й Школьной улице.

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Также на учет поставили жилой дом на 288 квартир в ЖК «Одинцово-1» на Каштановой улице в Одинцове и объект на 62 квартиры в ЖК «Видный город» на улице имени народной артистки СССР Галины Вишневской в Ленинском округе.

Кадастровый номер предоставляет жильцам дома право прикрепиться к поликлинике, оформить право собственности на недвижимость, записать детей в школу и совершать другие действия, для которых нужна прописка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество обманутых дольщиков в Московской области стремительно уменьшается.

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