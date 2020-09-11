Роспотребнадзор откроет горячую линию по качеству мяса и рыбы в Подмосковье

Управление Роспотребнадзора по Московской области с 11 по 20 сентября проведет горячую линию, посвященную консультирование по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции, и ее срокам годности.

На сайте ведомства уточняется, что жители Подмосковья смогут ознакомиться с нормативными требованиями к мясной и рыбной продукции, получить рекомендации по ее выбору, узнать о сроках годности этих пищевых продуктов и получить рекомендации по правильному питанию. Гражданам объяснят, куда писать обращение в случае обнаружения некачественного или просроченного продукта в магазине.

«Консультации можно получить по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43, по телефону горячей линии управления: 8-800-100-50-14; 8-498-684-48-11», — говорится в сообщении.

Консультации также можно будет получить в территориальных отделах ведомства и филиалах Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области.