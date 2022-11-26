Подмосковье 26 ноября 2022, 03:12 Качество зимней уборки проверили в Лосино-Петровском

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Ход зимней уборки территории округа в поселках Аничково и Лукино-Варино лично проверил глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав. Вместе с ним обход проводили сотрудники коммунальных служб и местные жители.

«Техника и дворники работают с самого утра. Все необходимые реагенты в наличии. На особом контроле: порядок в дворовых проездах, а также на тротуарах и детских площадках. Ведь, зимой очистка территорий — это залог безопасности жителей», — отметил в ходе проверки Джеглав.

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Во время обхода глава округа обратил внимание, что некоторые управляющие компании безответственно отнеслись к уборке улиц от снега и льда, предоставив отчет о проделанной работе «только на бумаге». Теперь их дальнейшую работу будут контролировать представители территориальных отделов и активисты.

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Также Сергей Джеглав обратил внимание на эффективное использование техники коммунальными службами. При этом он заявил, что, если какая-то компания не справляется, нужно что бы остальные организации оказали ей помощь. Ведь главное, чтобы в городе было чисто, резюмировал глава Лосино-Петровского.