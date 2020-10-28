Качество земляных работ в Подмосковье проконтролируют через мобильное приложение

Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» позволит оценить качество проведенных земляных работ и последующего благоустройства территории. Раньше многие жители жаловались, что рабочие не приводили раскопанные участки в порядок. Теперь весь процесс можно контролировать.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Само приложение будет работать следующим образом. Участок фотографируют до начала и после проведения работ с обязательной геолокацией. Данные отправятся инспекторам Госадмтехнадзора Подмосковья, которые оценят качество проведенных работ.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар заявил, что приложение позволит избегать ситуаций, когда после проведения работ участок остается в ненадлежащем виде.

«С помощью приложения муниципалитеты будут фиксировать состояние территории до и после окончания работ. А сами работы не будут приняты до тех пор, пока территория не будет приведена в надлежащий вид», — пояснил он.

Каждый месяц власти Московской области выдают около тысячи ордеров на проведение земляных работ. В их число входит строительство дорог, организация каналов и траншей, планировка территорий под застройку и благоустройство.