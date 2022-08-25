Почти 250 датчиков и постов начнут отслеживать качество воздуха в Подмосковье к концу года

Количество датчиков и постов, которые отслеживают чистоту воздуха в Подмосковье, вырастет до 245 к концу года. В 2022-м дополнительно установят около 90 станций.

В Подмосковье работает 160 датчиков и постов в 46 округах. Об этом сообщил директор «Мособлэкомониторинга» Константин Малащук.

В планах увеличить количество оборудования до 300 единиц. Уже в этом году дополнительно установим около 90 постов и станций Константин Малащук.

Заместитель министра экологии Подмосковья Вадим Воронцов подчеркнул, что наблюдения проводят круглосуточно.

«Тесно системой мониторинга стали заниматься в 2020 году, тогда мы стали закупать первые датчики, установили первые посты», — напомнил он.

Затем начали развивать передвижные мобильные лаборатории и станции.

«Уже с уверенностью можно сказать, что мы не просто успешно выполняем все требования, но мы и являемся передовиками в этом вопросе», — добавил председатель комитета Мособлдумы по вопросам имущественных отношений Владимир Шапкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал одну из задач по установке датчиков качества воздуха.