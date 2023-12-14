Подмосковье 14 декабря 2023, 14:38 Качество воздуха проверили в 13 округах Подмосковья за неделю Фото: ГКУ "Мособлэкомониторинг"

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Качество воздуха проверили в 13 городских округах Подмосковья за неделю. Превышений концентрации загрязняющих веществ не выявили.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, исследования провели в Коломне, Химках, Балашихе, Реутове, Наро-Фоминске, Воскресенске, Красногорске, Люберцах, Раменском, Егорьевске, Мытищах, Одинцове и Пушкино.

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«Работа по мониторингу атмосферного воздуха в регионе необходима для улучшения экологической обстановки. С помощью замеров концентраций загрязняющих веществ определяются источники негативного воздействия на окружающую среду, к которым применяются меры для снижения выбросов», — сказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Исследования провели по 32 загрязняющим веществам, их концентрация оказалась в пределах допустимой.

«Постоянно совершенствуя нашу систему экологического мониторинга, мы улучшаем и состояние окружающей среды. Польза от проделанной работы наглядна, однако нам еще есть к чему стремиться», — добавил министр.

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