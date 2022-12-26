Подмосковье 26 декабря 2022, 14:20 Качество воздуха проверили в 12 округах Подмосковья за неделю

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На минувшей неделе мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинг» проверили качество воздуха в 12 округах Подмосковья. По итогам проверок превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ нигде не зафиксировали.

Работы провели на территории городских округов Раменский, Люберцы, Клин, Балашиха, Воскресенск, Богородский, Ленинский, Можайский, Шатура, Пушкинский, Сергиево-Посадский и Талдомский. Всего пробы велись в 56 точках.

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«Анализировались концентрации 20 загрязняющих веществ. По итогам анализа во всех проверенных локациях превышений ПДК мобильные лаборатории не зафиксировали», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Отмечается, что также провелись повторные проверки предприятий и организаций, в отношении которых уже осуществлялись надзорные мероприятия и выдавались предостережения о недопустимости нарушений.

С начала 2022 года на территории Московской области свыше 200 предприятий модернизировали свои производства для улучшения экологии. Губернатор Андрей Воробьев заявил, что данная задача была поставлена, чтобы в городах Подмосковья не было грязных предприятий, которые существенно влияют на экологию и доставляют хлопоты жителям.

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