Качество воды выросло для 17 тысяч жителей микрорайона Павлино в Балашихе | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 14:29 Качество воды выросло для 17 тысяч жителей микрорайона Павлино в Балашихе

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Жителей микрорайона Павлино в Балашихе подключили к московской системе водоснабжения в конце сентября. Теперь около 17 тысяч людей пользуются чистой и качественной водой.

Раньше вода для жителей Павлино добывалась из подземных скважин. Такие воды содержат много железа, поэтому для их использования необходима дополнительная система очистки и смягчения. Вода же московской системы водоснабжения поступает с поверхностных источников, поэтому намного чище. Теперь порядка 17 тысяч людей пользуются водой без всяких примесей.

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«После прокладки нового трубопровода вода стала качественнее, лучше. Можно теперь свободно пить ее из-под крана, не нужны никакие фильтры. За это большое спасибо губернатору Андрею Воробьеву и главе Балашихи», — поделился житель микрорайона Павлино Дмитрий Острый.

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Работу водозаборного узла и насосной станции проверил директор Балашихинских коммунальных систем Николай Говричев. Он отметил, что шесть тысяч кубометров воды, которые выдает водозаборный узел, достаточно для того, чтобы снабдить жителей микрорайона.

Мы разработали план прокладки трубопровода, выделили деньги из своих источников. Реализация проекта заняла два года. Протяженность трубопровода составляет 1500 метров Николай Говричев.

За последние пять лет сотрудники водоканала провели капитальный ремонт водопроводной сети в микрорайоне Павлино. Также рабочие заменили ввод воды в школу и детский сад, переложили канализационный коллектор, заменили пожарные гидранты и вынесли водопровод из лотков теплотрассы.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что медицинский центр в Хотькове построят досрочно.