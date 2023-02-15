Подмосковье 15 февраля 2023, 16:37 Качество воды вырастет у 5 тысяч жителей микрорайона Востряково в Домодедове в 2023 году

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В микрорайоне Востряково городского округа Домодедово продолжается строительство нового водозаборного узла. Его введут в эксплуатацию до конца года, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

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«Новый объект водоснабжения обеспечит пять тысяч жителей округа водой, полностью соответствующей нормам СанПина. У Московской области есть своя особенность — добываемая вода отличается повышенным содержанием железа, поэтому современные ВЗУ в регионе строятся сразу со станциями обезжелезивания», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Министр добавил, что готовность объекта сейчас составляет 40%, ведутся внутренние работы на насосной станции 2-го подъема, на насосной станции 1-го подъема завершили бурение скважины № 3.

Водозаборный узел строят в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами» на 2023–2028 годы.

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