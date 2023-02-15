Подмосковье 15 февраля 2023, 12:23 Качество воды вырастет у 25 тысяч жителей микрорайона Центрального в Балашихе до конца года

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Чистой водой по программе губернатора обеспечат 25 тысяч жителей микрорайона Центрального в Балашихе. До конца года водозаборный узел, снабжающий улицы Маяковского, Жилгородок, Рождественскую, Автозаводскую, Андрея Белого, Главную и другие, переподключат к Московской системе водоснабжения.

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Заместитель главы администрации Михаил Объедков, депутат госсовета Ульяна Кондрякова и генеральный директор Балашихинских коммунальных сетей Сергей Степашин встретились с жильцами домов № 24 и 28 на улице Маяковского. Им рассказали о сроках реализации программы губернатора и о том, какие работы будут проводиться в микрорайоне.

«Основной запрос наших жителей — чтобы вода стала чище. Обсудили план по программе развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на этот год. Он включает в себя прокладку нового трубопровода от Московской насосной станции до микрорайона Центральный на ВЗУ 2-9. В 2023 году планируем проложить этот трубопровод и улучшить качество подаваемой воды в этой части города», — рассказал генеральный директор Балашихинских коммунальных сетей Сергей Степашин.

Для реализации этого проекта проложат около двух километров труб из полиэтилена низкого давления.

Губернаторская программа «Чистая вода» реализуется на территории городского округа Балашиха с 2017 года. За пять лет были реконструированы 13 водозаборных узлов на территории города.

Так, в микрорайоне Железнодорожном в рамках двух этапов капитального ремонта водопроводных сетей было заменено более пяти тысяч метров водопроводных сетей. Эти работы помогли обеспечить в 2021 году чистой водой жителей микрорайонов Железнодорожного, Ольгино, Северного, Южного и Кучино.

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