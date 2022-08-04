Качество воды в ЖК «Молодежный» в Красногорске проверят из-за жалоб

Специалисты МинЖКХ Подмосковья проверили качество водоснабжения в ЖК «Молодежный» в Красногорске из-за жалоб жителей. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

Пробу воды взяли в водозаборном узле, на вводе в дом и одной из квартир. Ее проверит независимая лаборатория. Как отметил начальник управления развития комплекса водоснабжения и водоотведения МинЖКХ области Андрей Шаповалов, на первый взгляд вода не имела характерного оттенка, запах и вкуса. При этом жители жаловались на качество неоднократно. Из-за этого было принято решение каждый месяц проводить встречи со всеми заинтересованными сторонами.

«В связи с тем, что жалобы поступали как на холодную воду, так и на горячую, будем привлекать к участию в этом совещании представителей администрации, управляющей организации, Минэнерго и ГЖИ», — сказал Шаповалов.

Результаты анализов будут готовы в течение семи дней. А пока администрации округа порекомендовали определить возможные причины снижения качества воды и подумать о том, как его повысить.

Жителям также рассказали о планах на 2023 год закольцевать систему водоснабжения трубой большего диаметра и заменить два насоса. Это должно повысить мощность коммуникаций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Красногорске откроют детский госпиталь. Его строительство завершат к марту 2024 года.