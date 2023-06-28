Подмосковье 28 июня 2023, 15:21 Качество воды в микрорайоне Заря в Балашихе улучшат до конца года

Читать 360tv в

Станцию умягчения и обезжелезивания воды установят на ВЗУ № 1–5 в Балашихе. Жители микрорайона Заря смогут оценить качество воды уже в этом году.

Несколько лет в Балашихе реализуется программа «Чистая вода», в рамках которой реконструируют водозаборные узлы и ведется ремонт водопроводных сетей.

Реклама

Так, более 17 тысяч жителей микрорайона Павлино получили доступ к чистой воде после подключения к московской системе водоснабжения осенью 2022 года. Также качество воды улучшилось в микрорайоне Сакраменто после модернизации водозаборного узла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в муниципалитетах проведут работы по модернизации 23 очистных сооружений.

«С 2014 года мы занимаемся вопросом чистой воды, строим водозаборные узлы, станции водоочистки», — сказал Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».