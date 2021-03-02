Качество воды в домах на шести улицах Дзержинского улучшат в середине марта

Воду улучшенного качества получат жители шести улиц в Дзержинском в середине марта. Она начнет поступать из Москвы через две недели. Для этого подготовили все необходимые коммуникации.

Подмосковное правительство реализует этот проект совместно с «Мосводоканалом». Улучшения почувствуют жители нескольких улиц, среди которых Томилинская, Дзержинская, Лесная, Карьер ЗИЛ, Угрешская и Лермонтова. Об этом сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский. Он рассказал, что сотрудничество с «Мосводоканалом» позволяет ускорить реализацию президентского проекта «Чистая вода». Министр подчеркнул, что перед согласованием финальной сдачи работ взяли анализ проб воды. Уже был получен положительный результат. И сегодня начинается заполнение чистой водой резервуаров Антон Велиховский. А ранее стало известно, что чистой водой обеспечат еще больше домов и в Орехово-Зуеве. Старые скважины здесь закроют в 2021 году.