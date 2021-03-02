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    02 марта 2021, 14:24

    Качество воды в домах на шести улицах Дзержинского улучшат в середине марта

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Воду улучшенного качества получат жители шести улиц в Дзержинском в середине марта. Она начнет поступать из Москвы через две недели. Для этого подготовили все необходимые коммуникации.

    Качество воды в домах на шести улицах Дзержинского улучшат в середине марта | Изображение 1

    Подмосковное правительство реализует этот проект совместно с «Мосводоканалом». Улучшения почувствуют жители нескольких улиц, среди которых Томилинская, Дзержинская, Лесная, Карьер ЗИЛ, Угрешская и Лермонтова.

    Об этом сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский. Он рассказал, что сотрудничество с «Мосводоканалом» позволяет ускорить реализацию президентского проекта «Чистая вода».

    Качество воды в домах на шести улицах Дзержинского улучшат в середине марта | Изображение 2

    Министр подчеркнул, что перед согласованием финальной сдачи работ взяли анализ проб воды.

    Уже был получен положительный результат. И сегодня начинается заполнение чистой водой резервуаров

    Антон Велиховский.
    Качество воды в домах на шести улицах Дзержинского улучшат в середине марта | Изображение 3

    А ранее стало известно, что чистой водой обеспечат еще больше домов и в Орехово-Зуеве. Старые скважины здесь закроют в 2021 году.