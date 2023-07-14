Подмосковье 14 июля 2023, 15:22 Качество воды улучшилось в деревне Толстяково и поселке Поварово после модернизации подстанций пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Модернизация водозаборных узлов продолжается в Солнечногорске. Так, качество воды уже улучшилось в деревне Толстяково и поселке Поварово.

Новую станцию очистки воды установили на водозаборном узле № 19 в Толстякове в рамках федерального проекта «Чистая вода». Современное оборудование смягчит воду и уберет из нее лишний фтор и соли.

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Также в марте реконструировали водозаборный узел № 3 в микрорайоне Лесхоз дачного поселка Поварово. Чистой питьевой водой обеспечили более 1,1 тысячи жителей.

Еще один водозаборный узел с сетями водоснабжения модернизируют в деревне Хметьево до конца года.

«Качество питьевой воды — одна из наболевших проблем в городском округе Солнечногорск. Благодаря содействию губернатора Андрея Воробьева и взаимодействию с профильными министерствами стараемся включить как можно больше инженерных объектов в программы для улучшению качества водоснабжения наших жителей», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

Планируется, что в 2024 году новую станцию водоподготовки запустят в деревне Рекино-Кресты. Качество питьевой воды станет лучше у более чем 16 тысяч жителей микрорайонов Рекинцо и Рекинцо-2, улицы Гражданской, Дзержинского, Баранова, Лесной, Почтовой, Железнодорожного проезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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