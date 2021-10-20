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    20 октября 2021, 18:33

    Качество воды улучшат в домах еще 700 тысяч жителей Подмосковья к 2024 году

    МинЖКХ: качество воды станет лучше еще у 700 тысяч жителей Подмосковья к 2024 году

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Качество питьевой воды станет лучше в домах еще 230 тысяч жителей Подмосковья в этом году. А к 2024-му их количество вырастет до 700 тысяч. Это отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

    Качество воды улучшат в домах еще 700 тысяч жителей Подмосковья к 2024 году | Изображение 1

    Он напомнил, что работу выполнят по программе губернатора «Чистая вода». Перемены ощутят жители Люберец, Раменского, Солнечногорска, Зарайска, Одинцова, Фрязина, Дзержинского, Чехова, Балашихи, Можайска, Щелкова, Ленинского.

    Там построят и модернизируют 18 водозаборных узлов.

    Одну из проверок уже провели в Балашихе, где Велиховский посмотрел, как работает водоснабжение в двух микрорайонах — Новском и Железнодорожном.

    Качество воды улучшат в домах еще 700 тысяч жителей Подмосковья к 2024 году | Изображение 2

    В Железнодорожном, например, уже завершили второй этап ремонта, который обеспечил качественной водой 77,5 тысячи жителей Балашихи.

    Сегодня мы осуществили второй этап запуска водовода. Радует, что жители уже замечают и видят результат

    Антон Велиховский.

    В Новском строительство и реконструкция водоводов позволит обеспечить чистой водой еще 2,5 тысячи жителей, в том числе и детский сад № 54.

    Качество воды улучшат в домах еще 700 тысяч жителей Подмосковья к 2024 году | Изображение 3

    «Жители подтвердили, что уже достаточно серьезно поднялось качество подаваемой воды в квартиры, а также уменьшилось количество аварийных ситуаций. Я провел визуальный анализ воды. Она абсолютно чистая, прозрачная, без запаха и осадка», — подытожил Велиховский.

    За шесть лет качественная питьевая вода пришла в дома еще двух миллионов жителей Подмосковья.