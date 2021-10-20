Качество воды улучшат в домах еще 700 тысяч жителей Подмосковья к 2024 году

Качество питьевой воды станет лучше в домах еще 230 тысяч жителей Подмосковья в этом году. А к 2024-му их количество вырастет до 700 тысяч. Это отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Он напомнил, что работу выполнят по программе губернатора «Чистая вода». Перемены ощутят жители Люберец, Раменского, Солнечногорска, Зарайска, Одинцова, Фрязина, Дзержинского, Чехова, Балашихи, Можайска, Щелкова, Ленинского.

Там построят и модернизируют 18 водозаборных узлов.

Одну из проверок уже провели в Балашихе, где Велиховский посмотрел, как работает водоснабжение в двух микрорайонах — Новском и Железнодорожном.

В Железнодорожном, например, уже завершили второй этап ремонта, который обеспечил качественной водой 77,5 тысячи жителей Балашихи.

Сегодня мы осуществили второй этап запуска водовода. Радует, что жители уже замечают и видят результат Антон Велиховский.

В Новском строительство и реконструкция водоводов позволит обеспечить чистой водой еще 2,5 тысячи жителей, в том числе и детский сад № 54.

«Жители подтвердили, что уже достаточно серьезно поднялось качество подаваемой воды в квартиры, а также уменьшилось количество аварийных ситуаций. Я провел визуальный анализ воды. Она абсолютно чистая, прозрачная, без запаха и осадка», — подытожил Велиховский.

За шесть лет качественная питьевая вода пришла в дома еще двух миллионов жителей Подмосковья.