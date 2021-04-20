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    20 апреля 2021, 11:02

    Качество воды улучшат еще для 20 тысяч жителей Одинцова в мае

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Питьевая вода улучшенного качества придет в дома еще 20 тысяч жителей Одинцова в мае. В округе завершается реконструкция коммунальных сооружений. Ее проводят по президентскому проекту «Жилье и городская среда».

    Качество воды улучшат еще для 20 тысяч жителей Одинцова в мае | Изображение 1

    К маю в Одинцове модернизируют водозаборный узел № 1. Это обеспечит чистой водой около 20 тысяч жителей.

    Первоначально сдать все работы планировали в конце года, но реконструкцию завершат досрочно. Это сделают по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

    Ранее он дал поручение Министерству ЖКХ ускорить ремонт на площадках из-за большого количества обращений от жителей.

    Сегодня водозаборный узел Одинцова обновили уже на 87%, а 25 апреля будет пробный пуск.

    Всего по губернаторской программе «Чистая вода» за семь лет улучшили ситуацию в домах более двух миллионов жителей в Подмосковье.