Качество воды улучшат еще для 20 тысяч жителей Одинцова в мае

Питьевая вода улучшенного качества придет в дома еще 20 тысяч жителей Одинцова в мае. В округе завершается реконструкция коммунальных сооружений. Ее проводят по президентскому проекту «Жилье и городская среда».

К маю в Одинцове модернизируют водозаборный узел № 1. Это обеспечит чистой водой около 20 тысяч жителей.

Первоначально сдать все работы планировали в конце года, но реконструкцию завершат досрочно. Это сделают по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Ранее он дал поручение Министерству ЖКХ ускорить ремонт на площадках из-за большого количества обращений от жителей.

Сегодня водозаборный узел Одинцова обновили уже на 87%, а 25 апреля будет пробный пуск.

Всего по губернаторской программе «Чистая вода» за семь лет улучшили ситуацию в домах более двух миллионов жителей в Подмосковье.