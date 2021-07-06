Качество воды у 425 тысяч жителей Орехово-Зуева улучшат к 2022 году

Осенью начнется реконструкция насосной станции № 1 в Орехово-Зуевском округе. Когда все работы закончатся, перемены коснутся 425 тысяч человек. Они получат воду высокого качества.

Станция располагается в деревне Поточино, уточнил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Плановая дата окончания — первый квартал 2022-го, но губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил закончить данный объект досрочно Антон Велиховский.

Он объяснил, что после реконструкции проектная мощность насосной станции составит 160 тысяч кубических метров за сутки.

Ремонт поможет полностью автоматизировать процессы. Это снизит расходы на электроэнергию.

Всего в рамках программы губернатора «Чистая вода» за семь лет вода улучшенного качества пришла в дома уже более двух миллионов жителей Подмосковья.