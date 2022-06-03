Качество воды проверили в микрорайоне Сакраменто в Балашихе

Жители микрорайона Сакраменто в Балашихе долгое время не могли нормально пользоваться водопроводной водой из-за ее качества.

Воду кипятили, пропускали через фильтры, разбавляли, чтобы можно было ее использовать.

Жалобы на качество воды писали неоднократно и вскоре жители были услышаны. Проверить решена ли проблема приехали заместитель министра ЖКХ Сергей Черепанов и советник губернатора Подмосковья Хатия Окуджава.

«Все точки по очереди обследовали и поняли, что главная проблема — это вторичное загрязнение уже внутри дома. Вот на этом доме провели эксперимент, заменили целиком внутридомовые инженерные сети и уже буквально через неделю увидели качественные изменения. Жители довольны», — отметил Черепанов.

Чтобы убедиться в результате эксперимента, заглянули в гости к жителям, которые уже неделю живут с чистой водой. Замена металлических труб на полипропиленовые позволила привести в квартиры чистую воду. В старых трубах скапливалась ржавчина и этого цвет воды был коричневый.

«Происходит окисление воды, та, в свою очередь, собирает ржавчину в себя. Вода, как губка, всегда впитывает все вокруг себя и, соответственно, выдает все уже в кран», — объяснил начальник управления по благоустройству администрации городского округа Балашиха Максим Сидоркин.

В течение двух недель планируется разработать дорожную карту, где будут обозначены проблемные дома и последовательность замены труб. Апгрейд ждет, как минимум, десять домов микрорайона. Работы планируют завершить в этом году.