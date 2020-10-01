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    01 октября 2020, 14:23

    Комфорт и вежливость. Качество услуг проверили в социальных учреждениях Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Анкетирование и опросы помогли дать оценку качеству услуг в социальных учреждениях Подмосковья. На 126-м заседании Мособлдумы озвучили отчет за прошлый год. Тогда условия изучили в 2035 организациях области. Эту работу проводят и сейчас.
    Комфорт и вежливость. Качество услуг проверили в социальных учреждениях Подмосковья

    Доклад представила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. Она озвучила обязательный отчет губернатора о результатах независимой оценки качества услуг.

    Изучали несколько критериев. Среди них доступность и комфорт услуг, вежливость персонала и удовлетворенность посетителей. В результате оценки средний балл организаций — 91,6 из 100.

    Распределение по всем сферам: 97,3 — социальное обслуживание; 92,8 — охрана здоровья; 90,2 — культура, еще 86,6 — образование.

    Лидеры и антилидеры по баллам

    Культура:

    • Шаховской районный историко-краеведческий музей — 99,9 балла;

    • городской культурно-досуговый центр Волоколамска — 46,5 балла.

    Охрана здоровья:

    • Чеховский сосудистый центр — 99,5 балла;

    • техническо-экологический центр «Немчиновка» в Одинцове — 50,2 балла.

    Образование:

    • детский сад комбинированного вида №3 Наро-Фоминска — 99,62 балла;

    • детский сад №8 «Светлячок» в Дубне — 59,36 балла.

    Социальное обслуживание:

    • Куровской психоневрологический интернат из Орехово-Зуева, центр оказания комплексных услуг социального обслуживания граждан и центр социального обслуживания — 100 баллов;

    • Ивантеевский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Золотая осень» — 88,7 балла.

    Недостатки

    Все обнаруженные недостатки устранят. Среди них недостаточно открытый доступ к информации, неполная доступность услуг для инвалидов и устаревшая материально-техническая база.

    До конца этого года в Подмосковье оценят еще 2073 организации социальной сферы.

    Новости SMI.FM