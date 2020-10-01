Комфорт и вежливость. Качество услуг проверили в социальных учреждениях Подмосковья

Анкетирование и опросы помогли дать оценку качеству услуг в социальных учреждениях Подмосковья. На 126-м заседании Мособлдумы озвучили отчет за прошлый год. Тогда условия изучили в 2035 организациях области. Эту работу проводят и сейчас.

Доклад представила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. Она озвучила обязательный отчет губернатора о результатах независимой оценки качества услуг.

Изучали несколько критериев. Среди них доступность и комфорт услуг, вежливость персонала и удовлетворенность посетителей. В результате оценки средний балл организаций — 91,6 из 100.

Распределение по всем сферам: 97,3 — социальное обслуживание; 92,8 — охрана здоровья; 90,2 — культура, еще 86,6 — образование.

Лидеры и антилидеры по баллам

Культура:

• Шаховской районный историко-краеведческий музей — 99,9 балла;

• городской культурно-досуговый центр Волоколамска — 46,5 балла.

Охрана здоровья:

• Чеховский сосудистый центр — 99,5 балла;

• техническо-экологический центр «Немчиновка» в Одинцове — 50,2 балла.

Образование:

• детский сад комбинированного вида №3 Наро-Фоминска — 99,62 балла;

• детский сад №8 «Светлячок» в Дубне — 59,36 балла.

Социальное обслуживание:

• Куровской психоневрологический интернат из Орехово-Зуева, центр оказания комплексных услуг социального обслуживания граждан и центр социального обслуживания — 100 баллов;

• Ивантеевский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Золотая осень» — 88,7 балла.

Недостатки

Все обнаруженные недостатки устранят. Среди них недостаточно открытый доступ к информации, неполная доступность услуг для инвалидов и устаревшая материально-техническая база.

До конца этого года в Подмосковье оценят еще 2073 организации социальной сферы.