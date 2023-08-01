Подмосковье 01 августа 2023, 09:15 Качество услуг проверили на рыболовных базах и в серфинг-клубах Солнечногорска пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Объекты туризма проверили в Солнечногорске. Специалисты оценили качество услуг на рыболовных базах, в серфинг-клубах и конноспортивных комплексах округа.

Мониторинг мест отдыха организовало Министерство культуры и туризма Московской области совместно с управлением промышленности, инвестиций и туризма администрации городского округа Солнечногорск. Его задачей является улучшение качества предоставляемых услуг.

Еще два этапа мониторинга проведут в Солнечногорске в августе и декабре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве традиционных городских парков. Он отметил, что места отдыха, которые знакомы многим поколениям жителей региона, стали удобнее и комфортнее.

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