Качество услуг почти в 600 соцучреждениях проверят в Подмосковье до конца года | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 17:36 Поделиться Telegram

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Viber Качество услуг почти в 600 соцучреждениях проверят в Подмосковье до конца года пресс-служба Мособлдумы

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Качество условий оказания услуг в сфере культуры, образования и соцобслуживания по итогам 2021 года обсудили на заседании Мособлдумы. Доклад представила министр социального развития Московской области Людмила Болтаева.

Независимую оценку качества проводят, чтобы узнать, соответствуют ли учреждения ожиданиям потребителей.

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«Независимая оценка помогает исправлять недочеты, социальная сфера больше всего финансируется из бюджета — больше 70%. Это еще один из элементов правильного взаимодействия на местах», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Независимую оценку проводят с помощью анкетирования. Всего в 2021 году было проверено 1575 организаций, было опрошено 429 тысяч человек. Было проверено 1310 школ и детсадов, 195 учреждений культуры, 70 социальных учреждений. Средний балл всех организаций составил 93,3. Он вырос по сравнению с 2020 годом — тогда он составил 88,9.

До конца 2022 года в Подмосковье планируется оценить 578 организаций. Будет проверено 276 учреждений образования, 124 — культуры, 122 — здравоохранения, 56 — социального обслуживания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отреагировал на обращения жителей Подмосковья в соцсетях.

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