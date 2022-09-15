Качество услуг почти в 600 соцучреждениях проверят в Подмосковье до конца года | 360°

Все новости
Подмосковье
15 сентября 2022, 18:25
Конкурс на строительство МКД в Солнечногорске для расселения из аварийного жилья объявили в Подмосковье
Мир
15 сентября 2022, 18:23
Негласную договоренность Запада насчет поставок оружия Украине раскрыли в США
Реклама
Спецоперация
15 сентября 2022, 18:04
Женщина погибла в результате обстрела в центре Донецка
Подмосковье
15 сентября 2022, 18:03
Контракт на строительство дома для переселенцев из аварийного жилья заключили в Ликино-Дулеве
Подмосковье
15 сентября 2022, 18:01
Детский сад в микрорайоне Боброво в Ленинском округе откроется в 2023 году
Криминал
15 сентября 2022, 18:00
Замглавы Центра судебной экспертизы Минюста заподозрили в получении взятки
Подмосковье
15 сентября 2022, 17:50
Дворец торжеств построят в Шаховской
Общество
15 сентября 2022, 17:50
Фейк: почти 46% российских школьников заявили о готовности уехать из России
Мир
15 сентября 2022, 17:48
Казахстан опроверг информацию о выходе республики из ОДКБ