Качество уборки всех дворов проверили в Химках

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин инициировал проверку уборки дворов в рамках месячника по благоустройству. Все сотрудники администрации и городских служб вышли на обход придомовых территорий. За день планируют проверить все 616 химкинских дворов.

«В обходе участвует вся наша администрация — мы проверим более 600 химкинских дворов! Отмечаем, в каком состоянии придомовые территории, детские площадки, фасады домов, входные группы, подъезды и лифты. Внимание уделяем всему, недочеты — фиксируем и направляем в работу. Особое внимание, конечно, к замечаниям и пожеланиям наших жителей!» — сообщил Волошин.

Результаты проверки отражают в специальных анкетах, после этого всю информацию отправляют ответственным службам на доработку.

В месячнике благоустройства принимают участие и коммунальные службы городского округа, и представители всех организаций и учреждений, расположенных на территории Химок. В школах, детских садах, объектах культуры и спорта, поликлиниках, больницах, магазинах и прочих коммерческих учреждениях — везде проводится генеральная уборка.

Жители Химок также могли присоединиться к мероприятиям по приведению в порядок родного города. Общеобластной субботник собрал 13 000 химчан, несмотря на прохладную погоду. Мероприятия проходили на 28 локациях во всех микрорайонах. Совместными усилиями горожане очистили от сухостоя и мусора 125 гектаров территории округа.