02 февраля 2024, 14:47
Качество уборки снега проверили вблизи ТРЦ «Поворот» в Лобне
Заместитель главы городского округа Лобня Елена Лапшинова встретилась с руководством торгово-развлекательного центра «Поворот». Они вместе проверили качество уборки снега и обслуживания территории.
Администрация округа взяла содержание территорий торговых объектов под контроль. Такие проверки будут проводить до конца зимнего сезона.
Реклама
«Мы продолжаем мониторинг уборки снега в городе, и, конечно, это касается территорий торговых центров. В городе работает много спецтехники для уборки пешеходных зон и парковок», — отметила Елена Лапшинова.
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лобня
Реклама
Реклама