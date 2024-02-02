Подмосковье 02 февраля 2024, 14:47 Качество уборки снега проверили вблизи ТРЦ «Поворот» в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Заместитель главы городского округа Лобня Елена Лапшинова встретилась с руководством торгово-развлекательного центра «Поворот». Они вместе проверили качество уборки снега и обслуживания территории.

Администрация округа взяла содержание территорий торговых объектов под контроль. Такие проверки будут проводить до конца зимнего сезона.

Реклама

«Мы продолжаем мониторинг уборки снега в городе, и, конечно, это касается территорий торговых центров. В городе работает много спецтехники для уборки пешеходных зон и парковок», — отметила Елена Лапшинова.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».