Подмосковье 07 декабря 2023, 11:59 Качество уборки снега проверили в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Коммунальные службы продолжают в усиленном режиме ликвидировать последствия снегопада в Солнечногорске. Качество уборки снега проверили в микрорайоне Рекинцо.

Особое внимание при уборке снега уделяют социально-значимым объектам, пешеходным зонам, тротуарам и лестницам, которые обрабатывают реагентами. Жители микрорайона Рекинцо оценили уборку снега как удовлетворительную. Однако есть замечания, которые касаются расчистки дворов.

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«Управляющая компания заблаговременно уведомила жителей о сроках проведения работ, однако не все жители откликнулись. В момент обхода во дворах было припарковано большое количество автомобилей, что в свою очередь осложняет задачу коммунальщиков. Помимо этого, есть вопросы и к зоне ответственности управляющих компаний», — рассказал первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

По вопросу уборки дворов жители округа могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

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