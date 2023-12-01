Подмосковье 01 декабря 2023, 16:16 Качество уборки снега проверили в микрорайоне ДЗФС в Дмитрове Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Качество уборки дворов, входных групп жилых домов и внутриквартальных проездов проверили в микрорайоне ДЗФС в Дмитрове. Все замечания устранят в кратчайшие сроки.

Проверку провели заместитель главы администрации Дмитровского округа Людмила Докучаева и начальник территориального управления № 3 Гласного управления содержания территорий Московской области Кристина Говорова. К ним присоединились представители учреждения «ЖКХ и благоустройство» и управляющие компании.

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Такой мониторинг дворов позволяет оперативно реагировать на обращения жителей и решать возникающие вопросы.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

«Ежедневно 80 единиц техники и более 200 человек выходят на уборку территорий Дмитровского округа. Убирают снег механизированным способом, вручную расчищают входные группы, обрабатывают дворовые территории противогололедными средствами. Также начали вывозить снег с внутридворовых дорог. Все службы работают в усиленном режиме», — рассказала заместитель главы администрации Дмитровского округа Людмила Докучаева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на этой неделе работы по уборке дорог в Подмосковье не останавливаются ни на минуту.

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