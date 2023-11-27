Подмосковье 27 ноября 2023, 13:47 Качество уборки снега проверили на стадионе «Москвич» в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Уборку снега на стадионе «Москвич» проверили в Лобне. Сейчас там тренируются будущие футболисты. В планах оборудовать поле подогревом.

Проверку провел заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

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«Тренировки здесь проходят круглогодично. Одну из них удалось посетить и сегодня. Ребята занимаются всерьез, несмотря на погоду. Уверен, с таким подходом в скором времени мы услышим о новых звездах футбола из числа лобненской молодежи», — сказал Вадим Александрович.

Он также обсудил с тренерским составом и директором «Лобненской теплосети» Виталием Кривошеевым обустройство подогрева футбольного поля. В ближайшее время специалисты подготовят необходимую документацию для реализации этого проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад.

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