Подмосковье 25 января 2024, 11:39 Качество уборки снега проверили на дорогах и во дворах Солнечногорска Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Коммунальные службы городского округа Солнечногорск продолжают расчистку снега. Первый заместитель главы округа Александр Мамлай проверил качество работ на муниципальной дорожной сети и во дворах.

Александр Мамлай во время обхода территорий пообщался с жителями, которые отметили недостаточно качественную уборку снега во дворах.

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«К сожалению, техники, привлеченной к расчистке, недостаточно — часть находится в ремонте. В связи с этим приняли решение привлечь на коммерческой основе дополнительную технику. Помимо этого, на сайте администрации и в соцсетях главы округа публикуем поадресные планы по уборке на завтрашний день. Это позволит жителям своевременно убрать личный автотранспорт и подготовить парковочное пространство для уборки», — рассказал он.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Коммунальная техника проводит механизированную уборку проезжей части и пешеходных зон, также в работе задействованы бригады дворников. По вопросам уборки жители могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

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