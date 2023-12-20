Подмосковье 20 декабря 2023, 13:13 Качество уборки снега на дорогах проверили в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Подмосковные коммунальщики продолжают устранять последствия циклона «Ваня». Представители администрации Солнечногорска проверили уборку снега на центральных улицах города, а также в микрорайонах Рекинцо и Выстрел.

Участие в объезде территорий приняли первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Мамлай и заместитель главы округа Кирилл Типографщик.

Реклама

«Проехались по маршруту, которым ежедневно пользуется большое количество жителей и гостей муниципалитета. Просмотрели проблемные места и по итогам объезда зафиксировали все выявленные нарушения. В ближайшее время профильные специалисты примут все необходимые меры для их устранения», — отметил Александр Мамлай.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

По итогам рейда под особый контроль взяли вопросы вывоза снега, содержания придорожных объектов торговли и несанкционированной рекламы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье из-за циклона «Ваня».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».