Подмосковье 22 февраля 2024, 14:47 Качество уборки снега и наледи проверили на станции Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Представители администрации городского округа Мытищи проверили уборку снега на центральной железнодорожной станции. Под особым контролем — содержание и расчистка от наледи моста через пути.

Муниципальные службы вывозят снег с привокзальной территории, расчищают мосты и подходы к зданиям, сбивают сосульки с крыш. Главный инспектор управления дорожно-транспортного хозяйства городского округа Мытищи Максим Корнев отметил, что занимается мониторингом ситуации и постоянно находится в контакте со службами РЖД.

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«Вопрос санитарного состояния многофункционального комплекса „Конкорс“ на станции Мытищи находится в постоянной зоне контроля», — сообщил начальник участка Ярославского направления Московской дирекции пассажирских обустройств Вячеслав Сальников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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