03 декабря 2022, 15:17
Качество уборки после непогоды оценили в Реутове
Контроль за качеством уборки дорог и тротуаров после непогоды ведется в Подмосковном Реутове. Главная задача коммунальщиков — сделать путь горожан комфортным и безопасным.
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Комиссия под руководством первого заместителя главы округа Николая Ковалева проинспектировала тропы, по которым ежедневно передвигаются жители Реутова, и проверила, нет ли травмоопасных участков дорог.
«Сейчас зима наступает рано и неожиданно, тем более, сегодня был ледяной дождь. Прошли посмотрели, были даны замечания, что не все тротуары очищены и посыпаны песком. После ледяного дождя такое недопустимо», — заявил заместитель главы администрации Реутова Владимир Покамин.
Комиссия отметила, что во многих дворах работа выполнена отлично, однако, в некоторых районах были выявлены определенные недостатки, которые будут устранены в ближайшее время.
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Благоустройство
Реутов
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