Подмосковье 10 апреля 2023, 09:21 Качество уборки и подготовки парков к летнему сезону проверили в Подмосковье Лыткарино

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Уборку парков Подмосковья контролируют в Подмосковье. С проверками в округа приезжают глава Минблагоустройства Михаил Хайкин и его заместители. С начала апреля они выявили свыше 3,7 тысячи нарушений чистоты и порядка.

Как сообщили в министерстве, на минувших выходных Хайкин посетил городской парк и липовую рощу в Красногорке. Представители ведомства также посетили центральные парки Королева, Реутова, Люберец, Истры и Звенигорода, а также «Дубки» в Химках, парк имени Островского и «Принарский» в Серпухове.

Во время визитов осматривают состояние пешеходных дорожек, детских площадок, скамеек и урн, газонов, сходных групп и светильников. Нарушения прописывают в ведомостях, которые позже передают директорам парков. Сейчас было выявлено свыше 3,7 тысячи таких дефектов.

Кроме того, за состоянием парков наблюдают через камеры системы «Безопасный регион». Это 1838 установок, которые также могут фиксировать нарушения.

Генеральная уборка в парках Подмосковья началась в апреле. Специалисты устраняют размытия дорожек, ремонтируют резиновое покрытие, моют и красят скамейки и делают много другой работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов. Он напомнил, что регион занимает третье место в России по благоустройству.

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