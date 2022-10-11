Качество уборки дорог и тротуаров проверили в Королеве | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 23:42 Поделиться Telegram

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Viber Качество уборки дорог и тротуаров проверили в Королеве

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Глава городского округа Королев обратил внимание на подготовку к зиме и уборку улиц в процессе планового обхода дворов. На Проспекте Космонавтов Игорь Трифонов проверил качество уборки дорог, тротуаров, состояние парковочных мест и поручил проверить наличие инвентаря и зимней спецодежды для дворников.

«В октябре–ноябре мне нужно показать, что мы покупаем из одежды, весь перечень», — сказал глава городского округа Королев Игорь Трифонов.

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Учитывая обильные снегопады в прошлом сезоне, глава попросил договариваться с местными автовладельцами, чтобы перед приездом спецтехники они заранее убирали машины.

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«Я думаю, если людей мы приучим, если приехал — висит объявление, он машину не поставит», — отметил глава городского округа.

Главе пообещали, что все выявленные в ходе обхода нарушения устранят в кратчайшие сроки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов.

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