18 января 2024, 13:20
Качество транспортного обслуживания улучшат в Солнечногорске
Встреча по вопросам работы общественного транспорта прошла в Солнечногорске. Представители администрации округа совместно с жителями рассмотрели ряд мероприятий, которые позволят улучшить эту сферу.
Участниками встречи стали первый заместитель главы округа Александр Мамлай и руководитель филиала компании «Мострансавто» Алексей Голованов, а также представители Общественной палаты и местные жители.
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Они отметили, что сейчас к работе автобусов есть ряд замечаний — срыв графиков, отмена рейсов, грязные салоны. По словам перевозчика, причина в том, что штат водителей не укомплектован полностью, а техника вышла из строя из-за морозов.
«Будем подходить к решению проблемы системно и вырабатывать комплекс мероприятий, которые позволят стабилизировать ситуацию. Это и предоставление общежития для водительского состава, и поиск площадок для размещения резервных автобусов на территории отдаленных населенных пунктов с целью оперативной замены вышедших с маршрута транспортных средств, и многое другое», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.
Остальные вопросы по этой теме также обсудят на комиссии по безопасности дорожного движения.
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Солнечногорск
Автобусы
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