Подмосковье 18 января 2024, 13:20 Качество транспортного обслуживания улучшат в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Встреча по вопросам работы общественного транспорта прошла в Солнечногорске. Представители администрации округа совместно с жителями рассмотрели ряд мероприятий, которые позволят улучшить эту сферу.

Участниками встречи стали первый заместитель главы округа Александр Мамлай и руководитель филиала компании «Мострансавто» Алексей Голованов, а также представители Общественной палаты и местные жители.

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Они отметили, что сейчас к работе автобусов есть ряд замечаний — срыв графиков, отмена рейсов, грязные салоны. По словам перевозчика, причина в том, что штат водителей не укомплектован полностью, а техника вышла из строя из-за морозов.

«Будем подходить к решению проблемы системно и вырабатывать комплекс мероприятий, которые позволят стабилизировать ситуацию. Это и предоставление общежития для водительского состава, и поиск площадок для размещения резервных автобусов на территории отдаленных населенных пунктов с целью оперативной замены вышедших с маршрута транспортных средств, и многое другое», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Остальные вопросы по этой теме также обсудят на комиссии по безопасности дорожного движения.

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